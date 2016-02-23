В Україні проведуть оцінювання системи забезпечення лікарськими засобами

Його мета — проаналізувати наявну систему постачання лікарських засобів в Україні з точки зору зрілості її можливостей та ефективності функціонування, повідомили УНІАН у МОЗ. Результати оцінювання будуть необхідні для прийняття рішень щодо посилення національної системи забезпечення лікарськими засобами в рамках реформи системи охорони здоров’я. Отримані дані будуть спрямовані на вдосконалення системи забезпечення лікарськими засобами та розширення доступу пацієнтів до лікування.

Замовником та координатором оцінювання виступає МОЗ України, виконавцем – проект міжнародної технічної допомоги «Системи покращеного доступу до лікарських засобів та фармацевтичних послуг» (SIAPS), що впроваджується в Україні міжнародною компанією MSH за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Оцінювання здійснюватиметься у восьми регіонах України: Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернівецькій та в м. Київ та охоплюватиме такі функціональні зони системи забезпечення ЛЗ: вибір лікарських засобів, прогнозування потреб та планування постачання, закупівля лікарських засобів, зберігання та управління запасами, транспортування. Результати, отримані в областях, будуть репрезентативними для всієї країни.

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З метою координації співпраці 18 лютого в Києві відбулася зустріч відповідальних представників департаментів (управлінь) охорони здоров’я, які забезпечуватимуть координацію процесу проведення оцінювання на місцях. Вони ознайомилися з методологією та основними аспектами впровадження проекту, планом здійснення системи оцінювання та роллю обласних управлінь з питань охорони здоров’я в процесі збору даних.

Очікується, що перші результати оцінювання будуть представлені в кінці квітня 2016 року.