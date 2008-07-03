Встановлений механізм протиракової дії брокколі

Британські вчені розкрили механізм протипухлинної дії брокколі - капусти, вживання якої знижує ризик розвитку раку простати. З`ясувалося, що речовини, що містяться в ній, можуть активувати "протиракові" гени і блокувати гени, які сприяють розвитку злоякісної пухлини, повідомляє журнал PLoS ONE.

У дослідженні, проведеному фахівцями Британського інституту харчових досліджень під керівництвом Річарда Мітчена (Richard Mithen), брали участь 24 пацієнти з передраковими змінами простати. Половина чоловіків щотижня протягом року доповнювала свій звичайний раціон харчування 400 грамами брокколі, інші – 400 грамами гороху. Перед початком дослідження, а також через півроку і рік у учасників бралися біопсії тканини передміхурової залози і визначалася експресія всіх генів, що впливають на ризик розвитку раку простати.

З`ясувалося, що у чоловіків, які вживали брокколі, відбулося близько 400-500 сприятливих змін експресії генів, що знижують ризик розвитку раку простати. По словах учених, ці зміни стосувалися як генів, що сприяють розвитку пухлини, так і гени, що перешкоджають раку. При цьому найбільший позитивний ефект вживання брокколі наголошувався у чоловіків, що є носіями гена GSTM1, який є у 50% населення Землі, повідомили учені.

Нове дослідження пояснює протираковий ефект брокколі, виявлений в ході недавніх оглядових досліджень, а також в експериментах на тваринах. В даний час передбачається, що ця властивість капусти пов`язана з тим, що до її складу входить сульфорафаном, а також изотиоцианати, що містяться у всіх овочах сімейства хрестоцвітних, відзначають вчені.

Рак простати є одним з найбільш поширених онкологічних захворювань чоловіків в розвинених країнах. Щорічно в світі виявляється близько 680 тисяч нових випадків захворювання і реєструється близько 220 тисяч випадків смерті від раку простати.

medportal.ru