Профілактика серцевого нападу

Знежирена або середземноморська дієта – кращий вибір для серцево-судинного здоров`я і профілактики серцевого нападу, запевняють американські медики.

Обидві дієти однаково запобігають накопиченню в організмі надмірної кількості білків, вуглеводів, холестерину і насичених жирів, але середземноморський тип живлення містить вищі кількості "здорових" моножирів, особливо жирної кислоти омега-3. Будь-яка з цих дієт є ефективним способом уберегти серце від ризику нападу, говорять лікарі Університету Вашингтона, що перевіряли властивості подібного харчування на добровольцях протягом чотирьох років.

Кардіологи зафіксували, що здорові дієтичні втручання знижували на 70% вірогідність несприятливих ознак для роботи серця, включаючи і серцеві напади, і раптову зупинку серця. Фахівці нагадують, що середземноморська дієта включає багато фруктів, овочів, горіхів, риби, цільнозерновых продуктів і оливкового масла, а також невелику кількість вина. Виключити з раціону або обмежити варто солодке, жирні молочні продукти, оброблене м`ясо і міцні спиртні напої.

medvesti.ru