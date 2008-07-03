Шість найвідоміших міфів про здоровий спосіб життя

Британське видання The Telegraph вирішило визначити шість найпоширеніших міфів, які стосуються здорового способу життя.

Перший міф, як пише видання The Telegraph, стосується того, що люди повинні випивати вісім стаканів води в день, і таким чином, позбавлятися від токсинів. Проте, за словами експертів, це твердження повністю не відповідає дійсності - насправді, людині необхідно всього від 750 до 1000 мл (літр) води в день.

Міф другої стосується того, що, вживаючи в їжу певну їжу, можна уберегти себе від раку. Але головним чинником, який впливає на вірогідність захворювання, пише The Telegraph, є вік: чим старішою стає людина, тим більш схильна вона до захворювання. Хоча медики не заперечують, що правильне харчування і фізичні вправи можуть внести істотний внесок в здоров`я людини.

Третій міф, який не відповідає дійсності, стосується того, що якщо людина хоче схуднути, то вона повинна уникати вуглеводів. Згідно інформації Food Standards Agency, крохмалиста їжа стає загрозою для стрункої фігури лише тоді, коли до неї додавати масло, маргарин або крем.

Четвертий міф стосується того, що гоління приводить до посилення зростання волосся. Але як пише The Telegraph, поширювати цей слух вигідно лише виробникам засобів по видаленню волосся, але насправді гоління не призводить до того, що волосся росте швидше або стає товщими.

П`ятий міф: погане харчування і недотримання правил гігієни приводять до появи вугрового висипу. Всі лікарі підтверджують, що головним чинником для появи акне є підвищене вироблення гормонів, тому для лікування акне в першу чергу виписують ліки, і вже потім рекомендують поліпшити харчування. Проте, це не означає, що здорове харчування і косметичні засоби не допоможуть справитися з шкірними проблемами.

Міф шостої свідчить про те, що очищення організму від токсинів - це вірний шлях до здоров`я. Але, як заявляють автори книги Trick or Treatment: Alternative Medicine on Trial, людському організму потрібні прості фізичні вправи і багато води, щоб привести організм в порядок. Решта всіх процедур по очищенню організму від токсинів, які за чималі гроші пропонують клініки на заході, є зайвою витратою часу і грошей.

rian.ru