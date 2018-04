Як покращити розумову діяльність літніх людей?

Погіршення розумових здібностей у людей літнього віку — явище дуже поширене й досить погано піддається корекції. Численні препарати, які є в продажу, дають дуже відносний ефект.

А тим часом група голландських учених під керівництвом Рікста Ріємерсми Ван дер Лека виявила, що дуже непогані результати можна одержати з допомогою найпростіших та доступних засобів. Упродовж трьох

із половиною років дослідники спостерігали за 180 пацієнтами 12 будинків для пристарілих. Більшість із них страждали на старече слабоумство, розлади сну, перепади настрою, зниження психічної активності. Причини цих симптомів фахівці вбачають у порушенні циркадного ритму в людей похилого віку. У даному разі боротися з цим явищем було вирішено з допомогою яскравого світла і/чи мелатоніну. Тому в деяких приміщеннях встановили більш яскраве освітлення (змінивши стельові лампи на потужніші чи встановивши додаткове освітлення), частині пацієнтів давали мелатонін, інші – одержували комбіноване лікування.

Як наслідок виявилося, що яскраве світло сприяє поліпшенню розумової діяльності, а мелатонін нормалізує сон і знижує

агресію, проте посилює розсіяність і відірваність від реальності. Сполучення ж обох чинників усуває негативні наслідки прийому мелатоніну. Більш докладно про результати дослідження можна прочитати в останньому номері The Journal of the American Medical Association.

