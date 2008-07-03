У Горлівці відкрито відділення для лікування стійкого туберкульозу

У Горлівському протитуберкульозному диспасчері відкрито відділення для лікування стійкого туберкульозу. Ця подія є одним з етапів спільного проекту Бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я в Україні й Благодійного Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Також у рамках проекту передбачено: закупівля препаратів, навчання лікарів, закупівля лабораторного устаткування, і відкриття ще трьох відділень для лікування лікарсько-стійкого туберкульозу у Волновасі, Донецьку й Шахтарську.

Ремонт відділення здійснений за фінансової підтримки обласного бюджету (2 млн. гривень) і БФ «Розвиток України» (150 тис. гривень) за технічної підтримки ВООЗ.

Відділення розраховане на 50 ліжок.

Інформаційна довідка: Проект з лікування лікарсько-стійкого туберкульозу реалізується в рамках «Обласної програми подолання епідемії туберкульозу 2007-2011 р.»

Лікарсько-стійкий туберкульоз виникає, якщо пацієнт, що лікується від звичайної форми туберкульозу, приймає неповний комплект антибіотиків або нерегулярно приймає препарати. Людина, хвора на лікарсько-стійкий туберкульоз, може залишатися заразною й при кашлі, чханні виділяти туберкульозну паличку. Заражаючись, від таких пацієнтів можуть занедужати най первісний лікарсько-стійкий туберкульоз дорослі й діти в будь-якому віці.

Для лікування МЛС ТБ потрібна триваліша терапія й ліки для його лікування коштують у кілька разів дорожче.

Поширеність лікарсько-стійкого ТБ серед нових випадків ТБ склала - 15,6 % і 41,0 % - у повторно лікованих.