Житель Миколаївської області захворів на тропічну малярію

У Миколаївській області 54-річний чоловік захворів на тропічну малярією, повідомили в Центрі пропаганди ГУ МЧС в Миколаївській області.

Хворий чоловік в грудні 2007 року перебував в Гвінеї, де, його, за словами медиків, укусив малярійний комар, оскільки зараження відбулося трансмісійним шляхом.

В даний час хворий госпіталізований до Миколаївської обласної інфекційної лікарні з діагнозом малярія середньої тяжкості.

Малярія – це дуже поширене захворювання, від якого щорічно вмирає близько трьох мільйонів людей у світі. У багатьох пацієнтів розвивається лікарська стійкість до існуючих на сьогоднішній день препаратів, тому медики гостро потребують нової групи лікарських засобів.

Раніше британські учені з Національного інституту медичних досліджень заявили про те, що їм вдалося виявити вразливе місце збудника малярії – фермент PfSUB1, який грає важливу роль в його життєвому циклі.

korrespondent.net