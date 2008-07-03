Організм людини виробляє наркотик від раку

Ендоканнабіноїди - речовини, які виробляє людський організм, схожі з активним компонентом марихуани, необхідні для здоров`я шкіри і можуть допомогти створити ліки від широкого спектру шкірних хвороб - від вугрового висипу до раку.

До такого висновку прийшла група вчених з Угорщини, Німеччини і Великобританії.

Автори дослідження, результати якого будуть опубліковані в FASEB Journal, піддавали дії різних концентрацій ендоканнабіноїдів культури клітин людських шкірних сальних залоз. Потім вони вимірювали рівень вироблення ліпідів (жирних кислот), рівень "смертності" і виживання клітин, зміни в експресії генів і порівнювали одержані дані з контрольною культурою клітин.

"Наші попередні дані свідчать, що дослідження ендоканнабіноїдів можуть бути корисні в лікуванні багатьох шкірних захворювань. Вони показують, що такі речовини можуть бути використані для місцевого застосування у вигляді крему", - говорить провідний автор дослідження, доктор Тамаш Біро.

Наші власні каннабіноїди могли б бути необхідними для підтримки здоров`я шкіри і захищати її", - відзначає доктор медицини Джеральд Вейсман.

vzglyad.ru