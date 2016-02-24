Найвища захворюваність на грип та ГРВІ - на Київщині

За інформацією Центру грипу та ГРВІ ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" та Держсанепідслужби України, за період 15-21 лютого 2016 рокуна грип та ГРВІ захворіло 227 982 особи, із них 58,8% становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України в порівнянні з минулим тижнем зменшився на 15,9 % та складає 58,5 на 10 тисяч населення.

Найвища захворюваність в Україні на грип та ГРВІ зареєстрована в Київській області – 89,6, найменша залишається в Харківській – 18,2 на 10 тис. населення.

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Введення обмежувальних заходів сприяло зниженню темпу приросту захворювань на грип і ГРВІ майже в усіх областях України. Серед дорослих та дітей до 17 років спостерігається зниження на 27,4 % та 5,5 % відповідно. На звітному тижні приріст захворюваності серед дітей спостерігався лише в 6 областях та м. Києві.

Питома вага госпіталізованих осіб становить 5,8%, із них 8 016 дітей віком до 17 років.

З початку 40 тижня 2015 року в Україні зареєстровано 329 вірусологічно підтверджених летальних випадків від грипу, із них у 80,9% визначено вірус грипу типу А(H1N1)pdm09.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 128 750 осіб, що становить 0,33 % від усього населення України. Із груп медичного, епідеміологічного та професійного ризику вакциновано проти грипу 124 408 осіб або 22,8 % від підлягаючих. Найвищий обсяг щепленнями відзначається в Дніпропетровській області. Найвищий рівень охоплення щепленнями серед дитячого населення відзначається в Запорізькій області.

Питома вага дітей щеплених проти грипу становить 21,0 %.