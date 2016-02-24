Санітарні норми часів СРСР нарешті втратять чинність в Україні

15:10, 24 лютого 2016
Країна
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Уряд визнав такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, державні санітарні норми та правила, видані центральними органами виконавчої влади Української РСР та СРСР, в тому числі їх посадовими особами.

вірус лабораторія / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у МОЗ, таку норму містить прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України "Про визнання такими, що втратили чинність, та визнання такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства", яке набуде чинності з 1 січня 2017 року.

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"Прийняття цього розпорядження – вагомий крок до декомунізації нашої нормативно-правової бази у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та дерегуляції бізнесу, – зазначає Святослав Протас, т.в.о. Голови Держсанепідслужби України, головного державного санітарного лікаря України. – Крім того це наблизить санітарне законодавство України до законодавства Європейського Союзу".

Скасування радянських норм дозволить провести комплексну інвентаризацію наявної нормативно-правової бази у сфері державного контролю та регулювання підприємництва. Неактуальні СаНПіни, що були видані УРСР та СРСР перестануть бути чинними. Частина з них не були розміщені у вільному доступі.

Нагадаємо, низка скасованих нормативних актів втратили свою актуальність, а переважна їх більшість не відповідає законодавству України та не узгоджується із законодавством ЄС.

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