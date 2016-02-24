Лікарів з Канади нагородили за допомогу українським військовим

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«Дуже дякую, що Ви не є байдужими. Дуже легко сьогодні залишитися вдома і сказати, що нас це не хвилює. Але ваш приїзд - це символ того, що ми не наодинці проти країни-агресора, що з нами зараз весь світ, і весь світ підтримує Україну у вашому обличчі», - наголосив президент.

Зазначається, що за особисті заслуги, благодійну діяльність та надання висококваліфікованої медичної допомоги українським військовим нагороджено Олега Антонишина орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Кароліну Левіс та Христину Волер - орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Порошенко висловив подяку керівництву та народу Канади за допомогу Україні. Глава держави нагадав, що на початку агресії Росії у 2014 році, коли довелося відновлювати українську армію, і не було навіть одягу, Канада надіслала контейнери з формою.

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«Ви собі не уявляєте, скільки теплих слів на свою адресу тоді почули канадійці від українських воїнів», - зазначив глава держави.

За словами президента, за останні півтора роки завдяки спільним зусиллям з волонтерами та при співпраці з іноземними країнами, в тому числі з Канадою, вдалося значно покращити медичне забезпечення військових. Відбувається обмін досвідом із закордонним лікарями, надається допомога медикаментами, забезпечується можливість лікування українських військових за кордоном, а нещодавно була затверджена нова аптечка, яка відповідає стандартам НАТО.

Порошенко повідомив, що в цьому році для потреб медичної служби Збройних Сил планується поставка 145 санітарних автомобілів та більше 30 броньованих медичних машин.

Президент відзначив успіхи військового госпіталю, лікарі якого врятували життя тисячів українських військових.

"Сьогодні наш військово-медичний шпиталь став центром міжнародної співпраці, де створені всі умови для того, щоб справжні друзі України мали можливість приїхати та допомогти українським героям», - сказав глава держави.

Він наголосив, що госпіталь став сучасним медичним закладом, який може успішно ділитися досвідом з багатьма українськими та закордонними партнерами.

У свою чергу канадські лікарі передали президенту прапор Канади з підписами на знак підтримки України.

Довідка. Мікрохірург Каролін Левіс проводить найскладніші оперативні втручання кистей рук та нижніх кінцівок пораненим військовослужбовцям, які дістали травми внаслідок мінно-вибухових поранень (понад 10 операцій).

Щелепно-лицевий хірург, професор Олег Антонишин – голова всіх 4-х місій, особисто проводить усі найскладніші оперативні втручання (понад 55 операцій).

Менеджер-організатор місій Христина Волер займається відбором та закупівлею медичного обладнання, необхідного для медичного забезпечення оперативних втручань. Частина цього обладнання в подальшому залишається в Україні.