Цукор - альтернативне знеболювальне для новонароджених

Звичайний столовий цукор може ефективно використовуватися для зменшення больових ознак у новонароджених, які піддаються болючим медичним процедурам. Терапевти визначили, що сахароза активізує вироблення власних болезаспокійливих агентів в організмі немовляти. Цукор швидко знижує чутливість до болю і безпечний для маленьких пацієнтів, показало наукове випробування властивостей речовини на 240 малюках.

Порівнявши фізіологічні відповіді дітей, що одержали сахарозу, канадські педіатри Університету Торонто і Університету Йорка дійшли висновку, що больові симптоми після внутрішньом`язових ін`єкцій і уколів голки були значно зменшені. Лікарі впевнені, що простий цукор під час потрапляння в кров послужить кращим методом управління болем у немовлят, чим лікарські препарати, що мають безліч побічних ефектів.

ami-tass.ru