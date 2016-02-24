В Україні підтверджено 333 летальні випадки від грипу - СЕС

Як повідомили УНІАН в Державній санітарно-епідеміологічній службі України, серед померлих - 5 дітей віком до 17 років (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська та Полтавська області) та дві вагітні (Запорізька та Кіровоградська області).

Найбільша кількість летальних випадків зафіксована в Одеській області – 41, місті Києві - 38, Донецькій області – 28, Черкаській – 22, Львівській – 20.

Проведений аналіз летальних випадків показав, що всі померлі не мали щеплень проти грипу.

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Також повідомляється, що за оперативними даними, з початку епідемічного сезону зареєстровано близько 4 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 10,2 % населення. Із загальної кількості захворілих 61 % становлять діти віком до 17 років.

Наголошується, що захворюваність в епідсезон 2015–2016 рр. на 35 % вища рівня аналогічного періоду минулого сезону.

Всього по Україні з початку епідемічного сезону по Україні госпіталізовано з попередніми діагнозами «грип» та «гостра респіраторна вірусна інфекція» 175 тис. осіб (4,4 % від захворілих), з них до 64,8 % становлять діти віком до 17 років.

В МОЗ нагадали, що показники захворюваності на грип і ГРВІ на сьомому тижні 2016 року не перевищують епідемічні пороги і залишаються в межах від - 4 % в Миколаївській до 70 % в Харківській областях.

З початку епідсезону вакциновано проти грипу 128 тис. 750 осіб, що становить 0,33% від загальної кількості населення, з них діти до 17 років - 21 %. Вакцинація населення здійснювалася в основному за рахунок місцевих бюджетів.