Понад 100 тисяч наборів виживання видали мобільні бригади у селах Донбасу

/ Фото: Гуманітарний штаб Ріната Ахметова

«За 9 місяців роботи мобільні бригади відвідали понад 340 сіл і селищ у «сірій зоні» і віддалених районах Донецької області. Весь цей час наші волонтери, часто ризикуючи життям, проходячи багатогодинні перевірки на блокпостах, виїжджають в найгарячіші точки на лінії зіткнення. Вони побували в Пісках, Сартанів, Погоди, Досвідченого, Гранітному. Люди, які там живуть, готують їжу на вогнищах, не мають найнеобхідніших продуктів, ізольовані від зовнішнього світу і змучені обстрілами. Допомога Штабу Ріната Ахметова там дуже затребувана, вона допомагає їм вижити», ‒ розповідає Римма Філь, координатор Гуманітарного Штабу.

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Для надання допомоги волонтери виїжджають від 2 до 4 разів на тиждень. За один виїзд волонтери видають набори мешканцям відразу кількох сусідніх сіл. Значна частина тих, хто отримує продукти – пенсіонери, багатодітні сім'ї, інваліди, самотні батьки.

Допомога доставляється і видається в 9 районах Донецької області по обидва боки лінії зіткнення. Це – Ясинуватський, Волноваський, Артемівський, Мар'їнський, Амвросіївський, Шахтарський, Тельманівський, Новоазовський, Володарський райони, а також місто Дзержинськ і його селища-сателіти.

Проект мобільних бригад Гуманітарного штабу був запущений у травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених селах на непідконтрольній території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі.