Угорщина прийме на лікування українських військових

Як повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України, про це йшлося під час переговорів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з віце-прем’єр-міністром Угорщини Жолтом Шем’єном та міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

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«Угорська сторона підтвердила свою готовність в 2016 році прийняти на лікування і реабілітацію 20 українських військовослужбовців та 700 дітей з України на оздоровлення, батьки яких були поранені або загинули в зоні АТО», - зазначається у повідомленні.