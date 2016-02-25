Литва прийме на лікування 50 українських військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники керівництва та волонтери Військового реабілітаційного центру в Друскінінкаї.

"Цього року планується реабілітувати 50 воїнів. Середня тривалість реабілітації - 29 днів. Одночасно будемо реабілітувати в середньому чотирьох (українських) військових", - сказала завідуюча реабілітаційним відділенням Центру військової реабілітації в Друскінінкаї Даля Йуодінієнє.

Реабілітаційний центр приймає українських військовослужбовців на реабілітацію з 2014 року, з початку російської агресії на території України. У 2014 році в центрі пройшли реабілітацію 13 українських військовослужбовців, які перед тим проходили лікування в медичних закладах Міністерства охорони здоров'я Литви.

Українські військовослужбовці, які проходили відновний процес, мали множинні ушкодження м'яких тканин від осколків, ушкодження кісток, суглобів, внутрішніх органів та інших ушкоджень.

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Основну увагу в реабілітаційному центрі приділяли догляду за ранами, первинній реабілітації та підвищенню загальної активності, процедурам фізіотерапії, спостереженню за загальним станом і подальшому направленню до цивільних лікувальних установ Литви.

У 2015 році середня тривалість лікування в реабілітаційному центрі ЗС Литви становила 31 день, реабілітовано 50 українських військових.

Також українські військові перед реабілітацією в Литві проходили лікування у Дніпропетровську в клініці Мечникова або військовому госпіталі.

У найбільшій групі українських військових, які прибули на реабілітацію, військовослужбовці після переломів верхніх і нижніх кінцівок, таза, хребта, множинних осколкових поранень м'яких тканин, ушкодження периферичних нервів. Такі симптоми мали близько 40% українських військових.

До другої групи належали військовослужбовці після травми головного мозку, й третя група - посттравматичний синдром.

"Результати лікування - покращення здоров'я військових, зменшення ускладнень наявних ушкоджень, покращення психологічного стану, позитивні емоції від знайомства з країною перебування, відвідання міст, музеїв, різних заходів", - зазначила завідуюча реабілітаційним відділенням Центру.

Волонтер, командир роти литовських стрільців Рамунас Шерпетаускас повідомив, що на відновний процес українських військових позитивно впливає процес соціалізації в Литві при відвіданні не лише історичних пам'ятних місць, але й при знайомстві з військовими з НАТО.

"З 2014 року у нас було близько 150 поїздок і зустрічей", - підкреслив він.

Волонтер підкреслив важливість передачі досвіду між військовослужбовцями НАТО та учасниками АТО.