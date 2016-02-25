В Україні зареєстровано 336 лабораторно підтверджених летальних випадків від грипу

Про це повідомляє Державна санітарно-епідеміологічна служба України.

«З початку епідемічного сезону, за оперативними даними, зареєстровано 336 лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу, з них 5 дітей віком до 17 років (Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Полтавській областях) та 2 вагітних (Запорізькій та Кіровоградській областях)»,- зазначається в повідомленні.

Крім того, з початку епідемічного сезону (28.09.2015 – 24.02.2016) в Україні зареєстровано понад 4 млн хворих на грип та ГРВІ, перехворіло 10,3 % населення.

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Всього в Україні з початку епідемічного сезону госпіталізовано з попередніми діагнозами «грип» та «гостра респіраторна вірусна інфекція» 177 тисяч осіб (4,4 % від захворілих), з них до 64,7 % становлять діти віком до 17 років.

Найбільша кількість летальних випадків в Одеській області – 42 випадки, місті Києві – 38, в Донецькій обл. – 29, Черкаській обл. – 22, Львівській обл. – 20.

Із загальної кількості захворілих 61,1 % становлять діти віком до 17 років. Захворюваність в епідсезон 2015 – 2016 рр. на 35 % більше рівня аналогічного періоду минулого епідемічного сезону.