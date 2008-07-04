Лейкоцити уповільнюють процес старіння

Фахівці вважають, що спрогнозувати тривалість нашого життя можна по складу крові. Фактом є те, що діти довгожителів частіше, ніж основна маса людей, також доживають до похилого віку. Раніше причини цього були не відомі. За досконале вивчення даного питання взявся колектив італійських учених на чолі з Соні Васто. Вони взяли до уваги той відомий факт, що білі клітини крові – лейкоцити – виконують функцію боротьби з інфекціями і вже тим самим продовжують життя людини.

Медикам вдалося проаналізувати взаємозв`язок між тривалістю життя людей і вмістом в їхній крові лейкоцитів. Під час експерименту були відібрані зразки крові 45-ти чоловіків і жінок віком від 75-ти до 90-та років, батьки яких народилися на Сицилії з 1900 по 1908 роки. У 25-ти учасників один із батьків дожив до 100-річного віку, а другий помер природною смертю ще до досягнення середньої для Італії тривалості життя (67 років для чоловіків і 72 – для жінок). Останні 20 добровольців виступали як група контролю: обидва їхніх батьків померли досить рано.

Дослідники побачили, що для індивідуумів різних груп характерний різний вміст у крові певного типу лейкоцитів – так званих "наївних", або "нульових" В-лімфоцитів. Відзначимо, що такі білі кровні тіла є важливим компонентом нашої імунної системи. Отримані результати ще не перевірені, але вчені сподіваються, що їхнє відкриття не тільки забезпечить світ рецептом довголіття, а й у майбутньому допоможе збільшити середню тривалість життя людей.

Нещодавно британські вчені встановили, що за кількістю родимок можна визначити, наскільки швидко відбуваються процеси старіння в організмі людини. Дослідники з лондонського університету Кінгз-колледж спробували простежити залежність ділянок ДНК, які відповідають за старіння людини, від кількості родимок на тілі.

Як показали експерименти, в яких узяли участь 1800 близнят, - чим більше у людини родимок, тим більша ймовірність того, що її ДНК володіє особливими механізмами захисту від старіння. Ці висновки вразили вчених, оскільки раніше іншою групою вчених було доведено, що велика кількість родимок тільки підвищує ризик розвитку меланоми і призводить до важкої форми раку шкіри.

Варто відзначити, що родимки, як правило, з`являються в дитинстві і з віком можуть зникнути. В середньому на тілі людини можна налічити до 30 родимок, але іноді їхня кількість досягає 400.

Група дослідників також прийшла до висновку, що на тривалість життя багато в чому впливає не маса тіла, а рівень фізичної активності. Такі висновки були опубліковані в науковому журналі Journal of the American Medical Association. Цей факт ще раз доводить, що людині просто необхідно тримати своє тіло в тонусі не тільки з естетичною метою, а й щоб поліпшити стан свого здоров`я.

newsland.ru