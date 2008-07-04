На Херсонщині виявлено осередок коров`ячого сказу

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій ОДА повідомили, що на Херсонщині зафіксований перший випадок захворювання корови на сказ. Тварина знаходилася в селі Овер`янівка Новотроїцького району. Фахівцями був узятий патологічний матеріал, а потім відправлений до Херсонської облдержлабораторії ветмедицини. Висновок експертизи – сказ (акт N 547).

Жителі села спалили труп корови і закопали його в землю на глибину 3 - 3,5 м. Трьом особам, зокрема ветлікареві, котрий контактував із хворою твариною, надана медична допомога. Стан їхнього здоров`я задовільний, потерпілі знаходяться на профілактичному лікуванні.

Нині на території села введені карантинні обмеження з 2 липня по 2 серпня 2008 року. Проведено щеплення великої рогатої худоби, роз`яснювальну роботу серед населення.

У кінці минулого місяця під час перевірки в 185-ти населених пунктах Чернігівської області виявили хворих на лейкоз корів. Лейкоз великої рогатої худоби – хронічна, інфекційна, необоротна хвороба пухлинної природи. Викликає її вірус, що паразитує в лімфоцитах крові й кровотворних органів. Від заражених тварин інфекція передається не тільки з кров`ю, а й через молоко й інші біологічні рідини, що містять лімфоїдні клітини.

"Порушуючи Інструкцію з профілактики й оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу, тварин часто не знищують, а продовжують тримати впродовж двох і більше років, обмежившись ізоляцією від здорових тварин", – констатувала головний державний аудитор КРУ в області Олена Дмитрієва.

За її словами, мізерні штрафи (від 8,5 до 51 грн.) не дуже лякають керівників, фахівців господарств і індивідуальних власників худоби. Ускладнювали своєчасне вживання профілактичних і діагностичних заходів нерегулярні постачання деяких ветпрепаратів.

Наприклад, невчасна імунізація призвела до нових спалахів сказу – в 2007 році захворіло 246 тварин, що порівняно з 2005 роком більше майже в півтора рази. До того ж лабораторне устаткування ветеринарної служби практично зношене і морально застаріле.

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