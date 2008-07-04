Для шкіри клімат має значення

Часто ми розраховуємо на благотворний вплив сонця на проблемну шкіру, яку щедро підставляємо під промені ультрафіолету, сподіваючись позбавитися вугрів. Але, не варто дивуватися, якщо ви спостерігатимете прямо протилежний результат - хвороба лише посилиться.

Адже надлишок сонячної дії впливає на посилення синтезу шкірного сала, що і збільшує кількість прищів. Крайнім ступенем цього явища можна вважати появу гнійничків значних розмірів на обличчі і грудях, які називаються акне Майорка.

Звичайно, це зовсім не означає, що слід відмовлятися від поїздки, але дотримуватися деяких вимог за наявності жирної шкіри просто необхідно.

Спершу вам потрібно буде очищати шкіру не рідше чотирьох разів протягом дня.

При цьому слід використовувати засоби, які змиваються водою.

Тимчасово доведеться забути і про косметику, виготовлену на жирній основі, яка також повинна бути водорозчинною. Цю вимогу важливо враховувати при використанні сонцезахисних кремів.

Як тільки на обличчі або грудях почнуть з`являтися перші краплі вологи, навіть якщо пройшло не більше п`яти-десяти хвилин, слід покинути пляж.

Тільки вживаючи таким заходам обережності можна розраховувати на те, що у вас не відбудеться загострення вугрової хвороби.