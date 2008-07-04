Споживання зеленого чаю швидко покращує функцію ендотеліальних клітин, які сприяють правильному кровообігу і підтримують роботу кровоносних судин. Грецькі учені з Медичної школи в Афінах вивчили властивості чаюь, кофеїну і гарячої води /в якості плацебо/ на судини через півгодини, 90 і 120 хвилин після пиття. Кардіологи зафіксували при вживанні зеленого чаю пікове розширення артерій на 3,9% після 30 хвилин і активність ендотелію, регулятора кровотоку.

Сприятлива дія розглянутого виду чаю приписується флавонидам і їх антиокислювальним і антиканцерогенним ефектам, знайденим також в червоному вині та какао. Флавониди в зеленому чаї могутніші, ніж ті ж склади в чорному чаї, що практично не має антиоксидантів, говорять лікарі. За їхніми припущеннями, якщо регулярно пити зелений чай кілька разів в день, можна запобігти серцево-судинній захворюваності і понизити ризик серцевої смертності.

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