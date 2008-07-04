Де в світі живуть найдовше?

Сонце і прибій додають здоров`я жителям П`ятого континенту, вважають фахівці Австралійського інституту здоров`я і добробуту.

Так, середня тривалість життя жінок, що проживають в штаті Квінсленд, - одна з найвищих в світі і складає 84,7 року. Друге місце в рейтингу довголіття займають представниці прекрасної статі з сільських районів штату Західна Австралія - 84,6 року. Практично не поступаються їм городянки з того ж регіону /84,4 года/, і мешканки Південної Австралії /84,2/. Що ж до чоловічого населення країни, то найвища тривалість життя зафіксована в штаті Вікторія і в Австралійській столичній території - 80 років. Далі слідують уродженці Західної Австралії і штату Новий Південний Уельс - 79,8 і 79,7 років відповідно.

Найнижча тривалість життя вже багато десятиліть фіксується на Північних Територіях, де традиційно селяться представники корінного населення країни. Чоловіки там в середньому живуть 76,1 років, жінки 81,8 року.

За словами федерального міністра у справах літніх людей Джустін Еліот, в основі довголіття австралійців - активний спосіб життя і розвиток медицини в країні.

На континенті проживають 2,8 тисяч мешканців, чий вік перевищує 100-річний рубіж. За прогнозами фахівців, до 2055 року цей показник досягне 78 тыс чоловік.

ami-tass.ru