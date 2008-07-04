Херсонщина: через укус павука дівчина потрапила до реанімації

У Херсонській області невідомий отруйний павук укусив дівчину. В результаті 21-річна мешканка Бериславського району була госпіталізована у відділ реанімації. Про це повідомив Центр пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Херсонській області. За даними джерела, потерпіла була доставлена в Бериславську центральну районну лікарню у важкому стані, але з позитивною динамікою.

Раніше небезпечні павуки вкусили кілька чоловік у Краматорську. Постраждалих забрала швидка допомога. За їхніми словами, це були "маленькі коричневі отруйні павуки з панцирями". Почервоніння, набряк, алергічна реакція і свербіння – реакція на укус "краматорського" павука. Деякі скаржаться на підвищену температуру. Люди говорять, що таких павуків уперше бачать у цій місцевості.

Проте за описами фахівці визначити точний вид поки не ризикують. У СЕС закликають "зловити павука і принести на опізнання". Проте постраждалі зізналися лікарям "швидкої", що жодного п`ятиміліметрового агресивного павука зловити не вдалося.

Один із біологів Інституту зоології НАН України повідомив, що на Донбасі всього два види відомих отруйних павуків – тарантул і каракурт. І вони – давно не новина для українського степу. Проте більше всього фахівців спантеличила наявність панцира у павуків, оскільки такий захист буває хіба що у кліщів.

Учені припускають, що краматорські павуки могли існувати і раніше. І ось тепер, завдяки характерній усім живим видам біологічній циклічності, їх стало більше. "Мабуть, хтось із старожилів пам`ятає, як у 60-х роках кияни страждали від нашестя кровососних мошок, – говорить біолог. – На перших поверхах скло було сірим від їхньої великої кількості, а жінки ходили з покусаними до крові ногами. Щоб якось захиститися від комах, доводилося елементарно брати з собою на вулицю гілочки дерев і відгонити ними кровопивць. Про цих мошок уже давно ніхто не згадував. Таке ж може статися і з павуками. В середньому активність розмноження виду може спостерігатися два роки, а потім він може знову загаснути і довгий час про нього ніхто не згадає".

Відзначимо, що в Україні випадки летальності через укуси останніми роками не спостерігалися. Причиною смерті може стати украй слабке серце або алергія на отруту. Після укусу тарантула виникає місцеве роздратування, омертвіння постраждалої шкіри і біль. Якщо кусає каракурт, відчувається загальне нездужання.

magnolia-tv.com