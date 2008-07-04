Миколаївщина: санітарний лікар погорів на хабарі в $500

12:12, 04 липня 2008
Країна
3

Був затриманий у момент передачі грошей

Днями в Миколаєві головний санітарний лікар Заводського району попався на отриманні хабара в $500. У міліцію з відповідною заявою звернувся місцевий житель, у якого вимагали гроші за видачу одного з дозволів.

Зловмисник був затриманий у момент передачі необхідної суми. Операцію проводили співробітники спецвідділу в боротьбі з економічними злочинами УМВC України в Миколаївській області.

www.cripo.com.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter