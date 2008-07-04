Миколаївщина: санітарний лікар погорів на хабарі в $500
12:12, 04 липня 2008Країна
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Був затриманий у момент передачі грошей
Днями в Миколаєві головний санітарний лікар Заводського району попався на отриманні хабара в $500. У міліцію з відповідною заявою звернувся місцевий житель, у якого вимагали гроші за видачу одного з дозволів.
Зловмисник був затриманий у момент передачі необхідної суми. Операцію проводили співробітники спецвідділу в боротьбі з економічними злочинами УМВC України в Миколаївській області.
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