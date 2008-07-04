Прес-конференція міністра охорони здоров’я України Василя Князевича
12:30, 04 липня 2008Країна
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Кроки Міністерства охорони здоров’я у напрямку подолання ВІЛ/СНІД: “Історії, що народжують надію”...
7 липня 2008 року о 12:00 в приміщенні Прес-центру Кабінету Міністрів України відбудеться прес-конференція Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича.
Тема прес-конференції: Кроки Міністерства охорони здоров’я у напрямку подолання ВІЛ/СНІД: “Історії, що народжують надію”.
Вхід до будинку Уряду – з вулиці Грушевського, 12/2, 1-й під’їзд, 7-й поверх.
Телефони для акредитації: 253- 02-25, 253- 69-75.
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