Скасування санітарних норм СРСР полегшить ведення господарської діяльності в Україні

«Скасовуються всі санітарні нормативні акти, видані до 24 серпня 1991 року. Чинними залишаються лише ті норми, які були запроваджені після цього періоду. Це ще один крок у бік дерегуляції», - сказав Протас.

Він підкреслив, що населення України жодним чином не відчує якихось негативних результатів і наслідків такого рішення. «Ці норми не стояли на сторожі інтересів громадян, але давали можливість контролюючим органам викручувати руки бізнесу й накладати штрафи, - сказав Протас. - Не дивно, що найбільше з приводу скасування санітарних норм хвилюються контролюючі органи. Але ми готові вислухати їх, для цього і був прийнятий перехідний період скасування норм - до 1 січня 2017 року».

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Раніше Протас зазначав, що скасування радянських норм дозволить провести комплексну інвентаризацію існуючої нормативно-правової бази у сфері державного контролю і регулювання підприємництва.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін ухвалив рішення про скасування санітарних норм часів СРСР 20 січня цього року. За рішенням уряду скасовані застарілі санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи і санітарні регламенти. Разом із тим, велика частина санітарних актів, оновлених і необхідних для захисту здоров'я населення, в даний час продовжують діяти.