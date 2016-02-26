МОЗ закликає до співпраці у формуванні номенклатур лікарських засобів

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 року № 1396-р у 2016 році закупівля лікарських засобів, медичних виробів та пов'язаних з цим послуг за рахунок коштів державного бюджету буде здійснюватися із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі.

Читайте такожСанітарні норми часів СРСР нарешті втратять чинність в Україні

МОЗ України пропонує опрацювати номенклатури лікарських засобів, виробів медичних, обладнання та інших товарів, що закуповувались на виконання державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру МОЗ України за державні кошти у 2015 році та надати пропозиції до проектів номенклатур на 2016 рік за формою на електроні адреси МОЗ України: md@moz.gov.ua та tom166@moz.gov.ua

Обов'язково вказувати: тема листа "Номенклатура 2016".

Пропозиції приймаються до 1800 15 березня 2016 року.

Анонімні пропозиції не розглядатимуться.