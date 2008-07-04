Флюколд і колдакт - наркотичні допінги для української молоді

Міністерство внутрішніх справ виступає за реалізацію аптеками усіх, без виключення, ліків тільки за рецептами. Про це йшлося під час круглого столу в МВС, на якому розглядалося питання протидії зловживання молоддю лікарськими засобами, повідомили у прес-службі МВС.

Зокрема, в МВС вітають рішення Кабміну про внесення трамадолу до переліку наркотичних речовин. Однак, зазначають в МВС, не менш критична ситуація склалася і з іншими лікарськими засобами, що містять сильнодіючі речовини.

Зокрема, в якості нового «допінгу» молодь широко використовує такі комбіновані препарати, як трайфед, зестра, золдіар, колдак, флюколд, гідозепам та інші. В аптеках більшість з них відпускають без будь-яких рецептів.

А відтак МВС ініціює запровадження реалізації усіх, без виключення, ліків тільки за рецептами, як це практикується у світі.

В МВС також відзначають, що іншою нагальною проблемою залишається видача ліцензій суб’єктам господарювання. «Існуючий на сьогодні механізм – суцільна шпарина для наркоділків: отримати дозвіл можна за документами чи не кожного дієздатного громадянина, а відповідальність в разі виявлення навіть грубих порушень фактично дорівнює нулю», - йдеться у повідомленні.

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