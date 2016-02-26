"Борщагівка" планує звернутися до міжнародних юристів, щоб захиститися від "Дарниці"

Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод (БХФЗ) має намір залучити провідну міжнародну аудиторську фірму і міжнародну юридичну фірму для отримання рекомендацій щодо забезпечення безпеки заводу від можливих недружніх дій з боку конкурента - ЗАТ "Фармацевтична фірма" Дарниця ".

Про це сказано в заяві заводу, розміщеній на офіційному сайті.

«За результатами цих консультацій акціонери і керівництво БХФЗ вирішили залучити провідну міжнародну аудиторську фірму з великої четвірки, а також провідну міжнародну юридичну фірму для надання акціонерам БХФЗ рекомендацій щодо визначення справедливої вартості акцій ВАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та отримання рекомендацій щодо забезпечення безпеки БХФЗ від можливих недружніх дій з боку конкурента - ЗАТ "Фармацевтична фірма" Дарниця ", - сказано в заяві.

При цьому прес-служба Борщагівського хімзаводу повідомила, що рішення залучити міжнародних аудиторів і юристів було прийнято після дозволу Антимонопольного комітету фармкомпанії «Дарниця» купити контрольний пакет підприємства.

Крім того, у ЗМІ з'явилися публікації, що «Дарниця» уже купує контрольний пакет БХФЗ.

Читайте такожКомунальний пакет акцій Борщагівського хімфармзаводу продали за 171,84 млн грн

«Ніяких переговорів з фармацевтичною фірмою «Дарниця» про продаж контрольного пакета акцій ВАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» поки не ведеться», - у відповідь заявила прес-служба, уточнивши, що одночасно ведеться робота зі з'ясування обставин надання Антимонопольним комітетом дозволу на купівлю акції Борщагівського хімзаводу.

У коментарі УНІАН комерційний директор БХФЗ Євген Сова зазначив, що вони постараються дуже швидко провести оцінку акцій підприємства.

«У нас більше 270 акціонерів-фізичних осіб. Це бабусі та дідусі – колишні співробітники підприємства, які загалом і є акціонери. І це люди, які настільки далекі від поняття EBITDA, оціночних моментів і так далі. Тому ми хочемо в першу чергу для них довести ось ту мінімальну справедливу ціну, яку можна використовувати для продажу саме цими людьми», - сказав Сова.

«Нам дуже не хочеться, щоб їх обдурили, і щоб у них скупили задешево, тому що ніякого нашого впливу на те, щоб не продали акції вони – у нас немає», - додав він.

Водночас комерційний директор висловив думку, що зараз державі, яка знаходиться в стані війни, вкрай невигідно виставляти об'єкти на продаж.

«Країна - у стані війни, і це є негативним мультиплікатором під час оцінки будь-якого об'єкта. Все, що відбувається всередині країни, – уряд, Верховна Рада, корупція, Нацбанк з курсом долара – це теж негативні коефіцієнти. Сьогодні це все різко зменшує реальну вартість будь-яких підприємств в Україні будь-якої форми власності», - уточнив Сова.

За його словами, буквально через 2-3 роки акції підприємства можуть значно зрости в ціні.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року фондова компанія «Куб» в інтересах фармацевтичної фірми «Дарниця» придбала 29,95% Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу за 171,8 млн грн.

У кінці грудня 2015 року АМКУ дав дозвіл фармфірмі «Дарниця» придбати блокуючий пакет акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (понад 25%), що надало б її власникам можливість накладати вето на рішення ради директорів фармвиробника. Більше того, через місяць на сайті АМКУ з'явилося повідомлення про дозвіл на купівлю «Дарницею» контрольного пакету акцій БХФЗ.

Головою Наглядової ради ЗАТ "Фармацевтична фірма" Дарниця " є Володимир Загорій, а посаду генерального директора до обрання народним депутатом від пропрезидентської партії БПП займав його син Гліб Загорій.

У середині 2015 року низка громадських організації, зокрема «Пацієнти України» та «Центр протидії корупції», звинуватили власника «Дарниці» і депутата Загорія у створенні в Міністерстві охорони здоров'я монополії на допуск ліків до України.

Справа в тому, що влітку минуло року керівником Державного експертного центру, що дає дозволи на допуск ліків на український ринок, був призначений Іван Бавикін, який до цього працював помічником Загорія.

Заступником міністра охорони здоров'я працює Олександра Павленко, яка в якості адвоката захищала інтереси фармзавода «Дарниця» в судах.

За даними ЗМІ, депутат Гліб Загорій також фігурує в одній кримінальній справі з Віктором Зубрицьким, екс-менеджером «112 каналу», якого називають одним із головних координаторів «тітушок» під час Революції гідності в Україні.