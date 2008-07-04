«Чорний трансплантолог» Зіс може втекти з України

У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають, що відпущений учора Ворошиловським районним судом Донецька під заставу в 17 тис. грн. ізраїльський трансплантолог Міхаель ЗІС може не з’явитися до суду і зникнути від слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника Департаменту по боротьбі з торгівлею людьми МВС України Олег ПОПЛАВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Є певне побоювання, що він (М.ЗІС) може не з’явитися до суду і просто зникнути», - сказав заступник начальника департаменту.

При цьому він пояснив, що це припущення грунтується на тому, що люди, які проживають за адресою, що була вказана в суді як місце подальшого перебування М.ЗІСА, нічого про нього не знають.

Відповідаючи на запитання, чи буде сторона звинувачення оскаржувати рішення суду, О.ПОПЛАВСЬКИЙ не виключив цього, проте зазначив, що дану процедуру має здійснювати прокуратура, представники якої під час учорашнього судового засідання висловили свої заперечення щодо зміни запобіжного М.ЗІСУ заходу.

За словами О.ПОПЛАВСЬКОГО, таке рішення суду було для правоохоронців несподіваним.

У той же час він нагадав, що М.ЗІС звинувачується за ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інший незаконний договір стосовно людини).

Також заступник начальника департаменту пояснив, що за інформацією, що є в слідства, М.ЗІС не проводив на території України операції з трансплантації органів, а, найімовірніше, давав консультації і допомагав підбирати клієнтів.

Крім того, О.ПОПЛАВСЬКИЙ повідомив, що 28 липня має відбутися чергове судове засідання, на якому суд почне розглядати справу М.ЗІСА по суті.

Відповідаючи на одне із запитань журналістів, О.ПОПЛАВСЬКИЙ зазначив, що за 5 місяців цього року за ст.149 в Україні було порушено 202 кримінальних справ.

Довідка УНІАН. 12 жовтня 2007 року в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Донецьку співробітниками міліції був затриманий лікар М.ЗІС - один з фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів, яке розслідували спільно ізраїльські та українські правоохоронці.

За повідомленням ЗМІ, 16 грудня 2007 р. суд в Ізраїлі оголосив вирок двом спільникам М.ЗІСА. Суд встановив, що засуджені Мухаммад ДЖЕТ і Хассан ЗАХАЛКЕ шляхом шантажу і здирства поставляли на операції в Україні донорів нирок.

18 грудня 2007 р. Апеляційний суд Донецька виніс постанову про етапування М.ЗІСА до Молдови.