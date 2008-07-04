Під Києвом на сміттєзвалищі знайшли 10 кг ртуті
13:53, 04 липня 2008Країна
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МНС: загрози здоров`ю людей немає
На сміттєзвалищі поблизу села Зазим’я Броварського району Київської області у двох скляних герметично закритих колбах виявлено 10 кілограмів ртуті.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, фахівці МНС вилучили ємності та вивезли їх на утилізацію.
Розлив речовини не виявлений, загрози населенню та навколишньому середовищу немає.
На місці працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області і працівники слідчих органів СБУ.
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