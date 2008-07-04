На Запоріжжі масово гине риба

У Запорізькій області в Білосарайській затоці Азовського моря масово гине риба. Зокрема в цьому районі був помічений масовий замор бичка. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Азовського моря. Експерти вважають, що причиною цього стало погіршення гідрохімічних показників. Зокрема, в морській воді знизився вміст розчиненого кисню до 3,8-3,3 міліграма на літр, зросла температура води й повітря.

Варто відзначити, що за даними на 1 липня на узбережжі Білосарайської затоки було викинуто близько 13 тонн бичка. Скупчення риби спостерігається біля оголовка Бердянської коси, відзначив державний інспектор із охорони довкілля Держекоінспекції Азовського моря Сергій Удод. Фахівець розповів, що жива риба стоїть біля берега суцільною смугою, ширина якої доходить до півтора метрів. Водночас у Бердянській затоці замору риби не спостерігалося.

Щоб уникнути масштабної загибелі риби, ще з 17 червня було розпочате меліоративне виловлення бичка. У морі на даний момент працює 12 риболовецьких судів.

Також масова загибель риби раніше була зафіксована в пониззі Дніпра в Херсонській області. На думку вчених, це явище могло бути викликане отруєнням токсинами, які утворюються при цвітінні синьо-зелених водоростей. Про це заявив кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри рибництва Херсонського аграрного університету Віталій Оліфрієнко на засіданні спеціальної комісії Херсонської обласної адміністрації, яка вивчала ситуацію з масовим мором риби.

За його словами, аномально швидкий і невчасний перехід від холоду до жари навесні не дозволив рибі позбутися токсинів, які утворилися при цвітінні синьо-зелених водоростей ще восени. Токсини, які за рівнем шкідливості можна зіставити з блідою поганкою, утворилися при розпаді водоростей після цвітіння в липні-серпні. В цей час риба зазвичай накопичує в організмі такі токсини, проте вони не шкодять їй, оскільки в цю пору року температура води знижується і біологічні процеси в організмі риб сповільнюються.

Навесні ці токсичні речовини виводяться, але жара призвела до того, що водорості почали квітнути раніше, тим самим збільшуючи рівень токсичності води. Можливо, це й призвело до загибелі такої кількості риби. Також замор риби міг бути викликаний аміаком і сірководнем, які утворюються при безповітряному розкладанні водоростей на глибині від 3 м і глибше в слабопроточній воді.

Нагадаємо, що береги в плавнях Дніпро-Бузького лиману були всіяні загиблою рибою, серед якої було багато товстолобиків і коропів по 6-7 кг. На думку старшого наукового співробітника Херсонської науково-дослідної гідробіологічної станції НАН України Бориса Провоторова, рибу вбивають токсичні водорості, незвичайне зростання яких спровокувала дуже висока для середини травня температура навколишнього середовища.

"Токсин, що уражає дихальну систему рослиноїдних риб, потрапляє в їхній організм із водоростями, там накопичується і в результаті викликає некроз зябер", – вважає Провоторов.

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