Тканини померлих використовуватимуть для клонування

Згідно поправці до законодавства, внесеної урядом Великобританії, ученим дозволять використовувати тканини померлих людей для створення клонованих стовбурових клітин в дослідницьких цілях.

Міністерство охорони здоров`я запропонувало дозволити лабораторіям використовувати тканини людини, що були на зберіганні, для створення клонованих ембріональних стовбурових клітин без формального дозволу донора. Це дозволить використовувати в дослідженнях тканини, пожертвувані медицини ще 30 років тому.

Багато лабораторій мають в своєму розпорядженні "банки" тканин – своєрідні бібліотеки ДНК, яка може зіграти найважливішу роль в пошуку способів лікування таких важких захворювань, як діабет і хвороби рухових нейронів.

До останнього часу міністерство наполягали на тому, щоб учені зв`язувалися з донорами тканин і брали у них офіційний дозвіл на використання ДНК для створення клонованих ембріональних клітин.

Ведучі учені, зокрема три лауреати Нобелівської премії, говорять, що іноді одержати такий дозвіл неможливо, оскільки донори померли, або пожертвували тканини анонімно, або їх місцезнаходження невідоме. За словами дослідників, заборона на використання ДНК без згоди донорів може застопорити важливі дослідження.

Міністри внесли поправку до Закону про запліднення і ембріологію людини, яка розглядається британським парламентом. Згідно цій поправці, буде дозволено використовувати клітини і тканини зі сховищ без офіційної згоди донорів.

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