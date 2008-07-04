Психіатри: Інтернет-мережа негативно впливають на психіку

На щорічних зборах в британському Королівському коледжі психіатрів фахівці заявили, що діти, які активно користуються соціальними мережами, можуть мати потенційно небезпечний погляд на світ.

За словами фахівців, люди з насиченим соціальним життям в Мережі часто схильні занижувати вартість реального життя. До того ж, захоплення соціальними інтернет-сайтами може збільшити ризик безконтрольних вчинків і навіть самогубств.

Психіатри також повідомили, що діти, народжені після 1990 року, взагалі не уявляють собі світу без інтернету.

Варто зазначити, що фахівці поки що не навчилися лікувати інтернет-залежність. Наразі вони рекомендують для профілактики інтернет-залежності хоча б раз на годину розминати руки, вчитися контролювати себе, а також не витрачати ввесь свій вільний час перед екраном монітора.

BBCrussian.com