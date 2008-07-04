Викрито працівника медустанови, який отримав хабара за довідку про обстеження крові на ВІЛ

На Одещині правоохоронці викрили співробітника медичної установи, який вимагав та отримав 1,5 тис. грн. хабара від місцевого жителя за видачу довідки про обстеження крові на антитіла до вірусу ВІЛ без проведення заключного етапу досліджень та постановку на облік у центрі для безкоштовного отримання ліків.

Як повідомили УНІАН У Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).