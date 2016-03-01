Більшість українських жінок не дотримуються здорового способу життя

Більшість українських жінок не ведуть здоровий спосіб життя навіть тоді, коли мають таку можливість.

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН на тему «Результати всеукраїнського опитування: Ставлення жінок до здорового способу життя в Україні» голова правління асоціації «Українські центри нових технологій здоров’я» Владислав Сила.

«В ході дослідження було визначено, що українські жінки добре обізнані з правилами здорового харчування, але у більшості своїй не дотримуються або дотримуються їх частково», - сказав Сила.

За його словами, 66% жінок обізнані з правилами приймати їжу не менше трьох разів на день, але тільки 31% притримується цього правила. Пам’ятають про обмеження в їжі близько 40%, намагаються притримуватися цього правила близько 17% жінок. Крім того, 57% вважають важливим відмовлятися від шкідливих продуктів і лише17% притримуються цього регулярно.

Читайте такожНетерплячі жінки швидко старішають - вченіДослідження також засвідчило, що 97% українських жінок вважають обов’язковим або бажаним регулярне медичне обстеження, однак дотримуються цього правила лише 24%. Інших правил дотримуються набагато менше жінок: вітаміни та біологічні добавки регулярно приймають 14% жінок, а лікувальні процедури лише 11%.

Дослідження також виявило поширеність серед українських жінок таких шкідливих звичок, як вживання алкоголю, куріння та вживання наркотичних засобів. Більше половини жінок (54%) зізнались, що постійно або час від часу порушували безпечний для здоров’я режим споживання алкоголю, 21% жінок визнають, що вони курять.

Згідно з дослідженням, лише 2% жінок вважають, що вони повноцінно піклуються про своє здоров’я. Відсутність часу респонденти називають як головну причину, що їм заважає (64%) у цьому. Крім того, серед факторів, які заважають піклуватися про своє здоров’я, жінки назвали відсутність грошей - 40%, лінь - 35% та хронічні хвороби - 16%

Крім того, згідно з дослідженням, 3% жінок відповіли, що регулярно займаються на тренажерах та 8% займаються іншими фізичними навантаженнями не менше 2-3 разів на тиждень. 16% жінок зазначають, що кожного дня роблять зарядку.

Експерти погодилися, що це низький показник. У зв’язку з цим керівник мережі фітнес-клубів FitCurves Віолетта Шкуратова повідомила, що мережа фітнес-клубів з 14 березня проводитиме тримісячний всеукраїнський марафон здорового схуднення, який допоможе жінкам поліпшити стан здоров’я. «Ми віримо, що наш внесок у формування нових парадигм буде підтриманий населенням», - сказала Шкуратова.

Читайте такожЖінки віддають перевагу "поганим" чоловікам через психологічний збійУ свою чергу начальник відділу фізичного виховання різних верств населення департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту Оксана Анастасьєва зазначила, що світовий досвід засвідчує, що оптимальна рухова активність упродовж усього життя кожної людини - найефективніший спосіб профілактики захворювань та зміцнення здоров’я.

«Низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує формування здорового способу життя, від якого на 60% залежить стан здоров’я людини. Тому, з метою створення сприятливих умов для зміцнення здоров’я, розроблено Національну стратегію оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність-здоровий спосіб життя - здорова нація», ухвалена указом президента України від 9 лютого 2016 року», - сказала Анастасьєва.

Дослідження було проведено асоціацією «Українські центри нових технологій здоров’я» спільно з мережею жіночих фітнес-клубів FitCurves. Опитування проводили в серпні-вересні 2015 року в 35 містах України, всього опитано 1936 респондентів.