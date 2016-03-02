В Україні з початку року під час пожеж загинуло 11 дітей

В Україні з початку цього року в результаті пожеж загинули 11 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Щорічно в Україні виникають тисячі пожеж, на яких гинуть сотні людей, в тому числі діти. Так, з початку 2016 року на пожежах загинуло 11 дітей. Протягом минулого року в Україні внаслідок пожеж загинуло 66 дітей", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що зазвичай більшість трагічних випадків виникає тоді, коли діти залишаються вдома самі, без нагляду дорослих.

"Саме тому рятувальники ДСНС України звертаються до батьків з проханням дбати про безпеку своїх дітей", - підкреслюється в повідомленні.