Вино покращує якість життя

Вченим Національного інституту вікових досліджень (США) вдалося довести, що щоденне вживання червоного вина хоч і не продовжує життя, але значно покращує його якість.

З`ясувалося, що антиоксидант ресвератрол, що міститься в червоному вині, уповільнює процеси, пов`язані із старінням і зносом серцевого м`яза, кісток і очей, а також оберігає від ожиріння. Правда, експерименти проводилися поки тільки на мишах.

Учені розділили мишей на три групи - одна одержувала звичайне харчування, інша - харчування підвищеної калорійності, а третю годували раз на два дні. При цьому декільком мишам в кожній групі давали дози ресвератролу різного ступеню концентрації. У результаті миші, що одержували антиоксидант, не страждали від ожиріння, як їх родичі в групі з висококалорійною дієтою, і взагалі зберегли прекрасну фізичну форму незалежно від виду харчування.

Окрім червоного вина, ресвератрол міститься також в шкірці ягід винограду і горіха

lenta.ru