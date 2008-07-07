Аналіз на ВІЛ/СНІД віднесуть до загальнообов’язкових

Міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ виступає за віднесення аналізу на ВІЛ/СНІД до загальнообов’язкових.

Як передає РБК-Україна, про це він повідомив в ефірі "5 каналу".

За його словами, не зважаючи на принципи демократії, в ситуації епідемії даної хвороби в Україні такі заходи є необхідними. Він також додав, що урядом вже прийнята програма боротьби з ВІЛ/СНІД на 2009-2013 роки, куди зокрема внесені вищезазначені ініціативи.

Міністр також додав, що програмою планується впорядкувати роботу і запровадити контроль над численними фондами по боротьбі з ВІЛ/СНІД, оскільки «часто вони створюються з метою не скільки лікування, скільки відмивання коштів».