В Одесі - демографічний бум

У пологовому будинку № 5 протягом тижня народилася одна трійня і шість пар двійнят. Ще дві жінки з двійнятами чекають пологів. Про цю унікальну ситуацію повідомила УНІАН начальник управління охорони здоров`я Одеської міськради Олена ЯКИМЕНКО, що відвідала сьогодні медичну установу.

Як уточнила О.ЯКИМЕНКО, «всі двійнята і трійнята народилися недоношеними. Проте діти здорові, перебувають у хорошому стані і набирають вагу». Опікуватися ними стало можливим завдяки реалізації програми «Здоров`я матери і дитини Одеси на 2006-2010 роки».

Цього року, відзначила О.ЯКИМЕНКО, показник перинатальної смертності знизився до 8 %. Боротися за життя недоношених малюків допомагає дорогий препарат сульфактант, 1 флакон якого коштує близько 4000 грн. В середньому на одну дитину потрібно 2-3 таких флакона.

О. ЯКИМЕНКО стверджує, що ці ліки медики купують за бюджетні кошти. Заплановано

також придбання для міських пологових будинків комплектів наркозно-дихальної апаратури для породіль, а також іншої сучасної апаратури на суму 3,5 млн. грн.

Керівник міськуправління охорони здоров`я привела статистичні дані за перше півріччя: у пологовому будинку № 5 народилися 1094 дитини, з них недоношених - 104 дитини, що складає 9,7 % . Всього за півроку народилися 24 пари двійнят і одна трійня.