В чому небезпека сухофруктів?

Всім відомі корисні властивості цих продуктів. Але недавно учені з`ясували, що і вони можуть таїти в собі небезпеку.

Всі ці смачні продукти можуть стати джерелом проникнення в організм людини афлатоксина. Зараження зернових і сухофруктів цвілевим грибком аспергилой, яка і виробляє афлатоксин, може відбутися при неправильному зберіганні і переробці.

Афлатоксини, потрапляючи в організм, накопичуються в печінці, викликаючи її токсичне ураження і переродження кліток в ракову пухлину.

Крім того, відомий вплив цієї речовини на придушення імунних сил організму. Фахівці пропонують перш, ніж зробити покупку, уважно придивитися до ласощів, чи не видно на нім сліди цвілі.

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