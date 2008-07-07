Життя без хропіння

У багатьох сім`ях виникають проблеми, коли один з подружжя починає хропти.

Річ у тому, що від постійно недосипания, викликаного «нічними концертами», з`являється дратівливість, агресивність. Для того, щоб налагодити сімейне життя і повернути собі спокійний сон, скористайтеся порадами, приведеними нижче.

Якщо людина хропе, то потрібно попросити її змінити положення тіла під час сну.

Можна відмовитися від сну на подушці, а можна зробити так, щоб верхня частина тіла була піднята на 20-25 градусів.

Стежте за тим, щоб людина, що хропе, не поверталася уві сні на спину.

Можна також до коміра піжами пришити щільну подушечку, розміром з тенісну кульку. Це допоможе уникнути машинального перевертання на спину.

Відмовтеся від вживання снодійного або алкоголю на ніч.

Річ у тому, що і перше, і друге ослабляє м`язи голови і шиї. А хропіння викликане ослабленням м`язів носоглотки, тому при вживанні снодійного або алкоголю хропіння може стати ще сильніше.

Якщо вага людини перевищує норму, то краще привести вагу в норму. Деколи досить позбавитися всього пари кілограмів і «нічні концерти» пройдуть.

Цілком можливо, що причина хропіння криється в алергії. Якщо ви відмітили, що починаєте хропти навесні, і хропіння продовжується, наприклад, до липня, то краще всього, відвідати лікаря-алерголога. Він постарається підібрати вам відповідні ліки, які допоможуть позбавитися хропіння.

Якщо засоби, описані вище, не дали бажаного результату, то цілком можливо, що варто задуматися про операцію. Операція така триватиме недовго і практично безболісна. Але питання про необхідність операції повинне вирішуватися тільки лікарем.