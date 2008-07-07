Харчуйтеся з користю

Звичайно, їжа, яку ми споживаємо, повинна бути корисною. Але, виявляється, щоб їжа принесла нам користь, необхідно не тільки вибирати «правильні» продукти, але і правильно їсти. Було сформульовано 13 правил харчування, дотримуючись яких ви будете їсти з користю для свого організму.

Правило 1. Прагніть дотримуватися певного режиму харчування.

В міру можливості вживайте їжу у встановлені години.

Правило 2. Якщо у вас поганий апетит або слабка статура, то вам потрібно їсти тоді, коли відчувається голод. Їжте частіше, але маленькими порціями.

Правило 3. Старайтеся їсти повільніше.

Кожен шматочок їжі слід ретельно розжувати, перш ніж проковтнути.

Правило 4. Перед вживанням гарячого і після нього, не можна пити холодні напої.

Правило 5. Для того, щоб шлунок встигав переварювати їжу, необхідно між прийомами їжі робити перерви не менші, ніж 3-4 годин.

Правило 6. Закінчувати трапезу, рекомендовано скориночкою хліба. Цим нехитрим способом ви допоможете травленню, а, крім того, очистите зуби краще, ніж щіткою.

Правило 7. Якщо ви розпалені ходьбою або знаходитеся в поганому настрої, то від їди краще відмовитися.

Правило 8. Під час трапези відмовіться від звички читати або взагалі завантажувати себе розумово.

Правило 9. Для того, щоб одержати максимальну користь від їжі, необхідно приймати їжу в колі веселих і приємних вам людей, розмовляючи про приємні речі.

Правило 10. При виході з-за столу не робіть різких рухів.

Правило 11. Коли ви їсте, дуже важливо не наїдатися вволю, ви повинні тільки вгамувати голод.

Правило 12. Якщо якась їжа вам неприємна, то ніколи не їжте її.

Правило 13. До їжі, після і під час засвоєння їжі прагніть не сваритися ні з ким, оскільки це погано впливає на ваш шлунок, заважає травленню.