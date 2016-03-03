В Україні зареєстровано 346 смертей від грипу

В Україні зареєстровано 346 смертельних випадків від грипу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

«З початку 40 тижня 2015 року в Україні зареєстровано 346 вірусологічно підтверджених летальних випадків від грипу, з них у 80,9% визначено вірус грипу типу А(H1N1)pdm09», - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, за період 22-28 лютого 2016 року на грип та ГРВІ захворіли 222 157 осіб, з них 63,7% становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України, порівняно з попереднім тижнем зменшився на 2,6% і становив 57,0 на 10 тисяч населення.

Найвища захворюваність в Україні на грип та ГРВІ зареєстрована в Київській області – 89,6, найменша у Харківській – 17,3 на 10 тис. населення.

У всіх регіонах україни показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищили епідемічні пороги і знаходяться в межах від -0,8% у Волинській до -69,9% у Харківській областях.