На Луганщині лікар вимагала 300 грн. хабара

На Луганщині викрито заступника головного лікаря міської лікарні, яка вимагала та отримала 300 грн. хабара від місцевого жителя за оформлення листа тимчасової непрацездатності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, стосовно здирниці порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).