Для зняття стресу краще дивитися за вікно, ніж в телевізор

Вчені з лабораторії взаємодії людини і природи університету Вашингтона встановили, що якщо дивитися на природу, то можна понизити рівень стресу. У дослідженні частині пацієнтів пропонувалося дивитися на живописні місця за вікном, а іншій частині – проглядати передачі по плазмовому телевізору.

Частота серцевих скорочень знижувалася в тому випадку, якщо люди дивилися у вікно. А перегляд телевізора мало не більше ефекту на серце, ніж розглядання порожньої стіни, відзначають вчені. Дані дослідження опубліковані в журналі Environmental Psychology.

Технології – це добре, але не слід забувати, що ми не можемо жити без природи. Часто ми підміняємо реальну природу переглядом передач про неї по каналах Discovery Channel і Animal Planet. Але як представникам біологічного виду, нам необхідно взаємодіяти з природою для нашого фізичного і психічного здоров`я.

newsland.ru