Як правильно харчуватися на роботі?

Сьогодні модно бути здоровим, як і модно вкладати в здоров`я гроші. Ми не жаліємо витрачати багато часу на фітнес, дієти, омолоджування і багато що інше, часто помічаючи, що необхідність працювати і необхідність бути молодим і здоровим часто суперечать один одному.

Проте поєднати ці «необхідності» буває простіше, ніж здається.

Перша порада з правильного харчування на роботі: важливо узгодити режим харчування з ритмом робочого дня. Харчуватися потрібно залежно від того, на які години доводиться пік активності, на які – сон.

Їжа, багата білком (м`ясо, риба, боби), підвищує у людини обмін речовин і збудливість нервової системи. При переварюванні такої їжі відбувається активне відділення шлункового соку, тому якщо ви проводите цілий день в офісі, хорошим рішенням для обіду буде м`ясо з картопляним гарніром.

Не сподівайтеся, що воно буде для вас також корисно пізно увечері, тому що близький сон уповільнює діяльність шлунку і білок засвоюється набагато гірше. Це не стосується тих, хто працює в нічну зміну. Наїдатися на ніч можна і потрібно, якщо організм активний вночі.

Друга порада з правильного харчування на роботі: якщо ви зайняті розумовою працею, то не забувайте, що це пов`язано з напруженою нервовою діяльністю. На випадок швидкої допомоги вашим мізкам, тримаєте в ящику столу шоколадку.

Поєднання кави і шоколаду – відмінний подвійний стимулятор, який набагато безпечніший за сигарету і краще, ніж пігулки для підвищення мозкової активності. Цей засіб знімає головний біль і дозволяє справитися з млявістю і стомленням.

Протягом години ви реагуватимете проблеми, що виникають із швидкістю сучасного комп`ютера. Це ефективно для тих, кому необхідно швидко мобілізуватися. До того ж, їсти шоколад як закуска «усухом`ятку» набагато корисніше, ніж всякого роду «снеки» або булочки.

Третя порада щодо правильного харчування на роботі – найефективніша: жирна їжа корисна! Особливо в холодні дні і при фізичній праці. Нашим м`язам потрібна інша енергія, ніж мозку. Якщо ваша робота пов`язана з великими фізичними навантаженнями, то сало виявиться набагато доречнішим за овочевий салат. Жири виділяють енергію і підтримують в нашому тілі постійну нормальну температуру

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