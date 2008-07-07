З 1 липня у кожному райцентрі має діяти кабінет анонімного обстеження на ВІЛ/СНІД

З 1 липня набрав чинності наказ МОЗ України щодо створення у кожному районному центрі України цілодобових кабінетів анонімного обстеження на ВІЛ/СНІД, так званих кабінетів довіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

Однак, за його словами, на сьогодні такі кабінети працюють лише у половині райцентрів. “Нині погоджено питання про фінансування та штатний розклад - лікар-інфекціоніст, психолог і два середні медпрацівники, які працюватимуть у цілодобовому режимі. Головам тих райадміністрацій, де кабінетів довіри досі немає, дано доручення вирішити питання їхнього створення, виділіти приміщення, забезпечити телефонним зв`язком тощо”, – зауважив В.КНЯЗЕВИЧ.

Він висловив сподівання, що вже до кінця поточного року в абсолютно усіх райцентрах діятимуть кабінети анонімного обстеження на ВІЛ/СНІД.

Міністр вважає, що вони відіграватимуть величезну роль у приборканні епідемії ВІЛ/СНІДу і повинні бути доступними для усіх.