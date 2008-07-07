З 2009 року фінансування програм з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу зросте у 10 разів

З наступного року фінансування програм щодо подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні зросте у десять разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

Він зазначив, що саме брак фінансування не дозволяє адекватно реагувати на ситуацію з епідемією ВІЛ/СНІДу в нашій країні.

За його словами, держава впродовж 2009-2013 років виділить близько 4 млрд. грн. на боротьбу зі СНІДом. “Ми ведемо перемовини з різними міжнародними фондами, зокрема із Глобальним фондом. Однак ми маємо працювати прозоро і зрозуміло для всіх”, - наголосив В.КНЯЗЕВИЧ.

Водночас міністр охорони здоров’я зазначив, що за допомогою міжнародних експертів буде проведена потужна робота стосовно виявлення хворих на ВІЛ-інфекцію. "Я боюсь цієї цифри, але краще про неї знати реально і впливати, ніж ілюзорно доказувати, що в нас немає цієї проблеми", - зауважив В.КНЯЗЕВИЧ. Він послався на досвід Болгарії, де після подібного моніторингу кількість ВІЛ-інфікованих виявилася уп`ятеро більшою, ніж показувала офіційна статистика.

В.КНЯЗЕВИЧ також висловив сподівання, що уся влада буде працювати над цією проблемою, позаяк Україна тут є лідером.