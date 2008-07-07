Зберігання та облік трамалгіну на ”Стиролі” зауважень не викликає

На горлівському концерні "Стирол", у його підрозділі з виробництва й реалізації медичної продукції - ТОВ "Стиролбіофарм", система зберігання препарату "Трамалгін", що містить трамадол, не має ніяких зауважень із боку МВС і СБУ.

Як повідомили УНІАН на "Стиролі", на підприємстві в червні працювала спеціальна комісія у складі керівників Головного управління МВС України в Донецькій області, УСБУ в Донецькій області та Держінспекції за якістю лікарських препаратів. Комісія в присутності фахівців ТОВ "Стиролбіофарм" провела інвентаризацію залишків трамалгіну, вивчила способи зберігання, обліку й системи запобігання надходженню препарату каналами незаконного обороту.

Спеціальна комісія інспектувала "Стирол" у рамках виконання державних нормативних актів, що стосуються порядку обороту лікарських засобів, що містять наркотичні речовини, зокрема трамадол.